Оккупанты увеличили активность авиации: в Генштабе назвали самые горячие точки фронта

В Украине по состоянию на 16:00 среды, 7 августа, произошло 54 боевых столкновения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины никак не прокомментировал операцию на территории Курской области России, но заявил, что за эти сутки враг увеличил активность авиации возле приграничных районов Сумской области.

Видео дня

Пресс-служба ГШ ВСУ в сводке в среду сообщила, что к 16:00 противник уже запустил около 30 управляемых авиабомб. Бил, в частности, по районам Беловодов, Кияницы, Журавки и по другим населенным пунктам.

Также от циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать пограничные села и поселки на севере Украины. Среди них Бачевск, Товстодубово, Кучеривка, Новая Гута, Ромашково, Покровка.

На Харьковском направлении россияне совершили две атаки вблизи Тихого и в районе Волчанска. Бои продолжались.

На Купянском направлении ВС РФ провели два безуспешных штурма недалеко от Петропавловки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала уже 11 раз. По состоянию на 16:00 среды четыре боя продолжались в районе Невского и в Серебрянском лесу. Ситуация под контролем Сил обороны, заверила пресс-служба.

На Северском направлении россияне четырежды пытались продвинуться в районах Верхнекаменского и Переездного. Наши воины три штурма отразили, еще одно боестолкновение не закончилось.

На Краматорском направлении захватчики при поддержке армейской авиации совершили одно неудачное штурмовое действие вблизи Часова Яра. Еще один бой продолжался.

На Торецком направлении противник семь раз атаковал в районах Торецка, Северного и Нью-Йорка. Два боестолкновения продолжались. Враг шесть раз бомбил Торецк и дважды бил НАРами по Нью-Йорку и Курдюмовке.

На Покровском направлении с начала суток ВС РФ совершили штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Гродовка, Желанное, Новожеланное, Яснобродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили восемь атак, еще девять боестолкновений продолжались. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении противник четырежды атаковал возле Парасковеевки и Константиновки. Бил неуправляемыми авиаракетами. Бои продолжались.

На Времевском направлении захватчики дважды пытались прорвать украинскую оборону, безуспешно атаковали Владимировку.

На Ореховском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. Впрочем, били по районам Лобкового, Пятихаток и Новоандреевки НАРами – выпустили более полусотни ракет.

Приднепровское направление – отражена одна атака врага.

Как сообщал OBOZ.UA, наступление войск Российской Федерации на востоке Украины уже затянулось. Примерно через полтора-два месяца оно должно пойти на спад, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!