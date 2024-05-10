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Оккупанты увеличили частоту наземных атак на востоке Украины: в ISW назвали цель агрессора. Карта

Марина Лисничук
War
2 минуты
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Оккупанты увеличили частоту наземных атак на востоке Украины: в ISW назвали цель агрессора. Карта

Российские оккупационные войска за последний месяц заметно увеличили частоту наземных атак на восточных направлениях фронта в Украине. Вероятно, это отражает текущие условия боевых действий и намерение военного командования агрессора добиться успехов до прибытия западной военной помощи частям ВСУ на передовой.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 9 мая. В тот день представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что количество боев значительно возросло за сутки – от 84 в среду до 146 в четверг.

Украинский военный отметил, что большая часть боевых действий произошла в зоне ответственности группы "Хортица" (территория от Харьковской, Луганской областей до приграничья Донетчины с Запорожской областью).

Оккупанты увеличили частоту наземных атак на востоке Украины: в ISW назвали цель агрессора. Карта

По оценкам британской разведки, количество российских атак на передовой увеличилось на 17% в период с марта по апрель 2024 года. Эксперты также подсчитали, что более 75% этих наземных атак оккупантов произошли в районах городов Часов Яр, Авдеевка и Марьинка. Причем количество российских атак возле Часового Яра увеличилось на 200% в период с марта по апрель.

Подполковник Назар Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того, что на фронте высохла почва после весеннего сезона грязи, а это способствует более быстрому механизированному маневру. Также он добавил, что ВС РФ пытаются воспользоваться относительной слабостью ВСУ, пока те ждет прибытия западной помощи непосредственно на передовую.

Оккупанты увеличили частоту наземных атак на востоке Украины: в ISW назвали цель агрессора. Карта

В ISW продолжают считать, что российские силы будут поддерживать высокую частоту атак на востоке Украины, чтобы добиться успехов до прибытия в Украину помощи от Запада. Последняя же, вероятно, заблокирует способность оккупантов поддерживать высокий уровень атак и тактические достижения, которые в настоящее время они еще могут преследовать.

"Президент Украины Владимир Зеленский аналогичным образом заявил 9 мая во время встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой, что прибытие западной помощи украинским передовым частям позволит Силам обороны подавить инициативу России на востоке Украины", – добавили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ сейчас пытаются захватить Часов Яр на Донетчине. По данным разведки Британии, несмотря на значительное увеличение количества атак в направлении города, враг получил там лишь незначительные тактические успехи и точно понес значительные потери.

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