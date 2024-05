Оккупанты увеличили частоту наземных атак на востоке Украины: в ISW назвали цель агрессора. Карта

Российские оккупационные войска за последний месяц заметно увеличили частоту наземных атак на восточных направлениях фронта в Украине. Вероятно, это отражает текущие условия боевых действий и намерение военного командования агрессора добиться успехов до прибытия западной военной помощи частям ВСУ на передовой.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 9 мая. В тот день представитель украинской группы войск "Хортица" подполковник Назар Волошин заявил, что количество боев значительно возросло за сутки – от 84 в среду до 146 в четверг.

Украинский военный отметил, что большая часть боевых действий произошла в зоне ответственности группы "Хортица" (территория от Харьковской, Луганской областей до приграничья Донетчины с Запорожской областью).

По оценкам британской разведки, количество российских атак на передовой увеличилось на 17% в период с марта по апрель 2024 года. Эксперты также подсчитали, что более 75% этих наземных атак оккупантов произошли в районах городов Часов Яр, Авдеевка и Марьинка. Причем количество российских атак возле Часового Яра увеличилось на 200% в период с марта по апрель.

Подполковник Назар Волошин предположил, что нынешняя интенсификация российских атак является результатом того, что на фронте высохла почва после весеннего сезона грязи, а это способствует более быстрому механизированному маневру. Также он добавил, что ВС РФ пытаются воспользоваться относительной слабостью ВСУ, пока те ждет прибытия западной помощи непосредственно на передовую.

В ISW продолжают считать, что российские силы будут поддерживать высокую частоту атак на востоке Украины, чтобы добиться успехов до прибытия в Украину помощи от Запада. Последняя же, вероятно, заблокирует способность оккупантов поддерживать высокий уровень атак и тактические достижения, которые в настоящее время они еще могут преследовать.

"Президент Украины Владимир Зеленский аналогичным образом заявил 9 мая во время встречи с главой Европарламента Робертой Метсолой, что прибытие западной помощи украинским передовым частям позволит Силам обороны подавить инициативу России на востоке Украины", – добавили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска РФ сейчас пытаются захватить Часов Яр на Донетчине. По данным разведки Британии, несмотря на значительное увеличение количества атак в направлении города, враг получил там лишь незначительные тактические успехи и точно понес значительные потери.

