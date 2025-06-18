Оккупанты увеличили количество атак на Новопавловском направлении: в ВСУ рассказали о тактике врага

На Новопавловском направлении заметно усилилось давление со стороны российских войск. В Силах обороны Украины фиксируют рост штурмовых атак и попыток прорыва, но линия обороны остается неизменной.

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Об изменении интенсивности боевых действий на Новопавловском направлении сообщил заместитель командира дивизиона 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Иван с позывным "Варан" в прямом эфире телемарафона. По его словам, противник активизировался, однако тактические подходы остаются привычными: атаки проводятся малыми пехотными группами при поддержке артиллерии и авиации, в частности беспилотной. При этом использование бронетехники пока не наблюдается.

"Варан" отметил, что на направлении возросло как "физическое количество" штурмовиков, так и масштабность наступательных действий. Российские силы пытаются продвинуться в сторону Днепропетровской области, однако пока эти попытки безуспешны. Следовательно, тактика армии – "традиционная".

При этом прямое наступление на саму Новопавловку для оккупантов будет крайне сложным, поскольку населенный пункт расположен в низине, которую с обеих сторон окружают высоты, а также река Волчья.

"Очень много попыток продвинуться в сторону Днепропетровской области. Пока это им не удается. Какие будут дальнейшие действия, сказать достаточно трудно. Возможен такой вариант, что враг будет пробовать окружить Новопавловский регион с севера и юга. Почему? Потому что, если он попытается пойти в лоб на Новопавловку, он окажется в низменности перед очень резким набором высот. Кроме того, на его пути будет река Волчья", – отметил военный.

Несмотря на увеличение количества атак, украинские подразделения успешно удерживают позиции и сдерживают наступление. Особое внимание "Варан" обратил на масштабы использования БПЛА: только за последние 3-4 суток, с помощью стационарных средств радиоэлектронной борьбы, было перехвачено около 700 FPV-дронов и других беспилотников.

Военный уточнил, что эти данные не включают вражеские дроны, которые используют оптоволоконную связь или те, что действуют на дальних подступах, в частности против украинского транспорта.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала 18 июня на Новопавловском направлении украинские защитники остановили восемь штурмовых действий вражеских войск, еще три боестолкновения продолжаются. Противник пытался продвигаться в районах Запорожья, Веселого, Мирного, Вольного, Новоселки, Вольного Поля и Шевченко. Авиационному удару подверглись населенные пункты Новодаровка и Ольговка.

За минувшие сутки оккупанты совершили 22 штурма на этом направлении. Враг атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Отрадное, Вольное Поле, Багатир, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в селе Богатырь на Новопавловском направлении, ведя бои непосредственно в населенном пункте. Оккупанты ежедневно осуществляют от одной до четырех попыток штурма села.

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