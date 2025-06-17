Логистика затруднена: в ВСУ рассказали о ситуации в селе Багатир на Новопавловском направлении

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в селе Багатир на Новопавловском направлении, ведя бои непосредственно в населенном пункте. Оккупанты ежедневно осуществляют от одной до четырех попыток штурма села.

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Об этом рассказал представитель 33 отдельной механизированной бригады Назар Войтенков. Несмотря на активные атаки российских войск, которые за прошедшие сутки провели 28 штурмов на этом направлении, украинские защитники удерживают контроль над Багатиром.

Спикер подчеркнул, что, в отличие от российской пропаганды, село остается под контролем Вооруженных сил Украины и 33 отдельной механизированной бригады.

"Несмотря на попытки российской пропаганды всех убедить в мире, что Багатир якобы под контролем РФ, это далеко не так. Богатырь - под контролем Вооруженных сил Украины, под контролем 33 ОМБр", - сказал он.

Перед каждым штурмом оккупанты применяют авиацию - сбрасывают управляемые авиабомбы, а также обстреливают поселок артиллерией, минометами и дронами. Однако, прямых контактных боев между украинскими военными и пехотой РФ почти не происходит.

Войтенков пояснил, что поселок вместе с соседними прифронтовыми населенными пунктами подвергается многочисленным авиационным ударам - за день бывает до 4-6 прилетов, что значительно усложняет логистику. Поэтому большинство передвижения войск происходит пешком.

"Боевые побратимы отбивают от одного до четырех штурмов в день. Они в количестве одного-двух оккупантов в разное время суток пытаются продвигаться в направлении нашей линии обороны, кое-где прорывать нашу полосу. Сейчас это буквально дома, за которые идет борьба", - рассказал он.

Российские оккупанты действуют малыми штурмовыми группами по одному-два бойца, которые в разное время суток пытаются прорвать оборону, ведя борьбу буквально за каждый дом в селе. Тактика врага также включает попытки проникновения на мотоциклах, но украинские военные минируют дороги дистанционно и эффективно уничтожают таких пехотинцев на транспорте.

По словам спикера, враг не имеет значительного продвижения, а любые попытки наступления сопровождаются многочисленными потерями. Только по состоянию на середину июня более 60 российских военных погибли или получили ранения настолько тяжелые, что не смогут вернуться на поле боя.

Напомним, российские оккупационные войска увеличили количество атак на фронте в Украине. Активность врага выросла на семи направлениях на передовой, что свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий. Наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, также оккупанты усилили наступательную активность на новопавловском направлении. По словам военного, за прошедший день на Покровском направлении произошло 46 атак войск государства-агрессора, а на Новопавловском - 32.

Как сообщал OBOZ.UA, наши защитники продолжают наносить противнику значительные потери в технике и живой силе. На этот раз николаевские морские пехотинцы показали "правильный" путь оккупантам, которые заблудились на украинской земле.

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