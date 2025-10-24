Оккупанты увеличили количество штурмов на юге: Волошин рассказал о ситуации. Карта

Осенью количество штурмовых действий российских войск на южном направлении возросло, однако все попытки прорыва украинской обороны были безуспешными. Наиболее интенсивно оккупанты давили на Ореховском направлении, у Степногорска и вблизи Антоновских мостов.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в телеэфире. По его словам, украинская разведка вовремя обнаружила подготовку атак и нанесла удары по технике врага.

На Ореховском направлении российские оккупанты проводили массированные штурмы подразделениями численностью до 45 человек, однако никакого успеха не достигли. В результате атак оккупанты понесли немалые потери: около 150 россиян и около 30 единиц техники уничтожили украинские военные только за одну атаку.

Также оккупационная армия активизировалась вблизи Степногорска и Антоновских мостов. Там они пытались прорвать оборону и вытеснить украинские подразделения. По словам Волошина, на участке боевого столкновения возле Каменского, Степногорска, Плавней и Приморского за прошедшие сутки россияне совершили несколько атак, которые успешно отбили украинские защитники.

Ситуация на Приднепровском направлении, отмечает спикер, остается напряженной. Оккупанты несколько раз ежедневно пытаются штурмовать украинские позиции в районе Антоновских мостов. Подразделения ВСУ проводят поисково-ударные действия и уничтожают вражеские группы, которые пытаются прорваться за позиции.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 135 тыс. 80 человек.

Также добавим, российские оккупационные войска увеличивают частоту механизированных атак на юге и востоке Украины. Полагаются россияне при этом на ухудшение погодных условий. Расчет они делают на то, что дожди и туманы усложнят уничтожение врага с помощью дронов для украинских операторов.

