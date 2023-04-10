Оккупанты в Бахмуте пытаются уничтожить высотки, чтобы усложнить оборону ВСУ, – Згурец

Российские военные преступники в Бахмуте пытаются разрушить высотки, чтобы усложнить оборону Вооруженным силам Украины. Боевые действия продолжаются вдоль железнодорожного пути, который делит город с севера на юг.

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Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец. Он констатировал, что ситуация сейчас сложная (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По словам эксперта, на востоке города есть серая зона, где активно действуют защитники Украины и российские подразделения. Наши позиции укреплены в квартале с высокими застройками, которые враг пытается уничтожать с помощью артиллерии, чтобы усложнить оборону ВСУ.

"В то же время мы видим, что логистическое обеспечение Бахмута сохраняется, хотя за последние сутки противник снова возобновил действия вокруг Богдановки и Хромового, и то же на севере, чтобы усложнить поставки наших войск", – отметил директор Defense Express.

"Уже длительное время боевые действия в Бахмуте ведут штурмовые десантные подразделения российских войск во взаимодействии с вагнеровцами, и исчерпание ресурса вагнеровцев действительно нуждалось в их усилении десантными войсками, которые и до этого длительное время действовали в зоне Бахмута", – рассказал Згурец.

Напомним: командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что армия РФ в Бахмуте привлекла спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения и перешла к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Государство-террорист уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии.

Командующий констатировал, что оборона Бахмута продолжается, ситуация сложная, но контролируемая.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– лейтенант ВСУ Александр Ябченко, который служит в батальоне "Волки Да Винчи", рассказал, что бои на Бахмутском направлении фронта на протяжении нескольких месяцев остаются одними из самых ожесточенных в Донецкой области. Солдаты ВС РФ в городе не забирают с поля боя своих ликвидированных товарищей – трупы захватчиков лежат в несколько слоев;

– в сети показали новое видео из Бахмута, которое украинские воины уже больше девяти месяцев не отдают в руки россиян. На кадрах видно, что российские захватчики превратили населенный пункт в руины.

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