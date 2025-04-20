Оккупанты в Донецкой области атаковали с дронов эвакуационное авто: ранены два человека

В Донецкой области российские войска атаковали эвакуационный автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска". В результате атаки FPV-дронами ранения получили два человека, среди них – работник миссии.

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Инцидент произошел вблизи Константиновки. Об этом сообщили руководитель миссии Евгений Каплин и сотрудник "Пролиски", волонтер Евгений Ткачев, эвакуировавший супругов из села Заря.

Также за ним двигались еще два автомобиля с гражданскими, которые также планировали покинуть опасную зону.

"Евгений вывозил пожилых супругов мирных жителей. У мужчины начали болеть сердце, по словам женщины есть подозрение на инфаркт и ему нужно срочно было попасть в больницу. Евгений забрал супругов по адресу в прифронтовом селе Заря, но по дороге на мирную землю эвакуационный автомобиль был атакован дроном", – отметил Каплин.

Однако его авто атаковал FPV-дрон с осколочным зарядом. После этого еще два дрона пытались поразить находившихся рядом людей.

"Пока Евгений Ткачев и эвакуированные ждали эвакуации с места происшествия, дроны продолжали кружить над ними и наносить удары по изуродованному эвакуационному автомобилю и людям, которые скрывались на поле. Автомобиль был уничтожен повторными ударами", — пояснил руководитель миссии.

В общей сложности были нанесены три прицельные удара FPV-дронами. Каплин подчеркнул, что оператор российского БПЛА четко видел, что целится по гражданскому автомобилю, но "умышленно добивал выживших гражданских лиц повторными атаками".

В результате удара ранены Ткачева и гражданская женщина, получившая осколочное ранение в бедро. Ее муж, переживший сильный стресс, сейчас находится с ней в больнице.

"Три "пасхальных подарка" от московитов…" – отметил волонтер.

Сотрудник "Пролиски" показал разбитую машину и добавил: "Такое вот Пасхальное перемирие".

Ткачев и эвакуированных гражданских жителей забрал с места происшествия военный капеллан.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Россия объявила о "30-часовом прекращении огня" на Пасху. В ответ Министерство иностранных дел Украины заявило, что критерием готовности к миру являются конкретные действия, а не краткосрочные заявления.

По словам президента Владимира Зеленского, в Курской и Белгородской областях России "пасхальное перемирие" не действует. Однако и на некоторых участках фронта тоже слышна артиллерия врага и летают дроны.

Ранее украинский лидер назвал эту инициативу очередной попыткой поиграть с жизнями людей. Он напомнил, что после объявления главой Кремля "перемирие" на Пасху в Украине была объявлена воздушная тревога.

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