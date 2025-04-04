Оккупанты в Донецкой области заставляют гражданских вывозить ликвидированных российских солдат: всплыли подробности

Российские оккупанты заставляют гражданских на временно оккупированных территориях Донбасса участвовать в вывозе ликвидированных военнослужащих ВС РФ. В частности, такие случаи зафиксированы в районах Торецка и Часова Яра.

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Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец в эфире телемарафона. Он также рассказал о ситуации и ходе боев в Торецке.

По словам Запорожца, в районе Торецка и Часова Яра оккупанты используют гражданских для вывоза ликвидированных россиян.

"Мы видим на стримах, что гражданские находятся в укрытиях и периодически выходят из них для организации своей жизнедеятельности. Видим, как люди перевозят воду, в зимний период собирали дрова, чтобы обогревать помещение, в которых они находились. Были случаи, когда враг привлекал этих людей для транспортировок или тел умерших русаков", – рассказал спикер ОТГ "Луганск".

По его словам, воины Сил обороны делают все возможное, чтобы помочь гражданскому населению, которое остается в зоне боевых действий. Сколько людей так и не эвакуировались, несмотря на подстерегающие их опасности, оценить он не взялся. А вот местные администрации предоставляют следующие цифры: во Временном Яру до сих пор остаются 171 житель, а в Торецке – 48.

Также Запорожец наметил текущую ситуацию в Торецке. В городе сейчас продолжаются уличные бои. Украинские воины, по словам спикера, успешно отбивают вражеские штурмы с позиций на местных шахтах.

"На шахтах в южной и северной частях города нам удается выстроить устойчивую оборону. Там есть соответствующие укрытия, и на подступах к этим шахтам есть возможность поражать противника. Соответственно этими местами россияне хотели бы овладеть. Но основное количество штурмов в Торецке происходит по центральной части города, откуда враг уже пытается давить на позиции Сил обороны на севере и юге, в том числе на шахтах Торецкой и Центральной", – отметил спикер ОТГ "Хортица".

Напомним, ранее в ОТГ "Луганск" заявили, что в боях за Торецк армия РФ только пропавшими без вести потеряла тысячи солдат. Большинство из 13,5 тысячи пропавших вероятнее всего были ликвидированы.

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