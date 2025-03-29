В боях за Торецк армия РФ лишь пропавшими без вести потеряла тысячи солдат – ОТУ 'Луганск'

В продолжающихся на востоке Украины боях за Торецк российская армия понесла значительные потери. В частности, количество пропавших без вести солдат превысило 13,5 тысячи человек.

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Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец. По его словам, основной скелет войск противника на Торецком направлении составляет 51 армия.

В условиях активных боевых действий и наступательных операций русские войска понесли огромные потери, не только в Торецке, но и на всем направлении.

Только число пропавших без вести российских солдат превысило 13,5 тысячи человек.

Запорожец отметил, что эти пропавшие без вести солдаты – это потенциально "двести", которые были ликвидированы украинскими защитниками.

"Это потенциальные "двести", которые были потеряны на этом направлении", – сказал он.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины взяли в плен еще одну группу российских оккупантов. Воинам 12-й бригады специального назначения "Азов" удалось пополнить обменный фонд 20 военнослужащими страны-агрессора России.

Силы обороны Украины отразили атаку российских войск в промзоне на окраинах Торецкая Донецкой области. Вражеский штурм провалился благодаря слаженной работе украинских подразделений.

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