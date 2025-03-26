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Украинские воины сорвали попытку врага закрепиться в промзоне в окрестностях Торецка. Видео

Екатерина Дутик
War
3 минуты
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Бои за Торецк - ВСУ отразили вражеский штурм в окрестностях Торецка

Силы обороны Украины отразили атаку российских войск в промзоне на окраинах Торецка Донецкой области. Вражеский штурм провалился благодаря слаженной работе украинских подразделений.

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Об этом сообщили в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Отмечается, что оккупанты "оказались на сафари" и не смогли закрепиться в районе города.

"Благодаря совместным усилиям 28, 93 и 53 бригад, очередная попытка россиян зайти и закрепиться в промышленной зоне на окраинах Торецка потерпела поражение", – говорится в сообщении.

Торецк Донецкой области.

Разведчики из подразделения "Гюрза" Батальона беспилотных систем обнаружили группу российских захватчиков еще на подходе к объекту.

Движение группы оккупантов заметили пилоты БПЛА

После чего враг разделился и первая тройка пошла на штурм, но их встретили плотным огнем пехотинцы 93-й и 53-й бригад.

Оккупанты разделились, начался стрелковый бой
Бои за Торецк

Одновременно украинские БПЛА наносили удары по врагу, не давая перегруппироваться.

"В результате насыщенного боя, единственный живой оккупант начал убегать. Но далеко убежать не удалось — его догнала пулеметная очередь", — отметили бойцы ВСУ.

Российский солдат убегает после боя с бойцами ВСУ
Единственный живой оккупант не смог убежать

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении украинские защитники отразили еще один вражеский штурм. Бронеколона российских захватчиков остановили с помощью дронов, нанеся противнику потери.

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