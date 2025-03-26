Украинские воины сорвали попытку врага закрепиться в промзоне в окрестностях Торецка. Видео

Силы обороны Украины отразили атаку российских войск в промзоне на окраинах Торецка Донецкой области. Вражеский штурм провалился благодаря слаженной работе украинских подразделений.

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Об этом сообщили в 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Отмечается, что оккупанты "оказались на сафари" и не смогли закрепиться в районе города.

"Благодаря совместным усилиям 28, 93 и 53 бригад, очередная попытка россиян зайти и закрепиться в промышленной зоне на окраинах Торецка потерпела поражение", – говорится в сообщении.

Разведчики из подразделения "Гюрза" Батальона беспилотных систем обнаружили группу российских захватчиков еще на подходе к объекту.

После чего враг разделился и первая тройка пошла на штурм, но их встретили плотным огнем пехотинцы 93-й и 53-й бригад.

Одновременно украинские БПЛА наносили удары по врагу, не давая перегруппироваться.

"В результате насыщенного боя, единственный живой оккупант начал убегать. Но далеко убежать не удалось — его догнала пулеметная очередь", — отметили бойцы ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Новопавловском направлении украинские защитники отразили еще один вражеский штурм. Бронеколона российских захватчиков остановили с помощью дронов, нанеся противнику потери.

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