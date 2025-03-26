Броня не помогла: на Донетчине ВСУ дронами остановили штурм колонны оккупантов. Видео

Вооруженные силы Украины отразили еще один вражеский штурм на Новопавловском направлении. Бронеколонну российских захватчиков наши воины остановили с помощью дронов, нанеся противнику потери.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кадры боя показала 110-я механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"В голове колонны шел танк с крепкой броне и антидроновой защитой. Наши аэроразведчики вовремя заметили вражескую колонну и сразу начали бить по ней. Часть техники удалось остановить", – говорится в сообщении.

Однако один из танков оккупантов быстро приближался к нашим оборонным укреплениям – его не останавливали даже минно-взрывные заграждения, установленные на дороге.

Лишь после того, как раздался третий взрыв, танк остановился. Впоследствии вражескую машину добили украинские дроны-камикадзе. Кроме него был уничтожен еще по меньшей мере один танк и БМП противника.

"Профессиональная работа, которая оставила врагу только пожарище и уничтоженную технику", – отметили в ОСГВ "Хортица".

Ранее OBOZ.UA рассказывал об еще одном штурме россиян, который ВСУ отразили на Новопавловском направлении. Враг пытался прорвать нашу оборону колонной в количестве 13 единиц бронетехники, однако успеха не имел.

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