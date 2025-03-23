Потерь позиций не допущено: на Донетчине ВСУ отразили штурм колонны вражеской бронетехники. Видео

Вооруженные силы Украины на днях отразили штурм россиян на Новопавловском направлении. Враг пытался прорвать нашу оборону колонной в количестве 13 единиц бронетехники, однако успеха не имел.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Кадры этой операции предоставила 110-я механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Благодаря слаженной работе всех подразделений, вражеская техника вместе с десантом была поражена", – говорится в сообщении.

При отражении атаки ударами FPV-дронов и плотным огнем артиллерии была поражена бронетехника оккупантов. Часть колонны врага от дальнейших атакующих действий отказалась и вернулась на исходный рубеж.

"Остатки вражеской колонны добивали огнем артиллерии и FPV-дронами. Вражеское наступление отражено, потери наших позиций не допущены", – сообщили в ОСГВ "Хортица".

Там добавили, что Силы обороны Украины наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике и принимают все меры для недопущения ухудшения тактического положения наших подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA, на Курщине воины 47 ОМБр "Магура" нанесли мощный удар по позициям оккупантов. В результате были уничтожены или повреждены 14 единиц вражеской техники.

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