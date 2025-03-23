'Взрывное настроение': в Курской области Силы обороны уничтожили 14 единиц техники врага. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику на разных направлениях фронта. На Курщине воины 47 ОМБр "Магура" нанесли мощный удар по позициям оккупантов.

Видео дня

В результате были уничтожены или повреждены 14 единиц вражеской техники. Соответствующее видео показала пресс-служба бригады.

"14 единиц техники поразило 47 ОМБр "Магура" на курском направлении! Битва в разгаре", – говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы ББС "Стрикс" в течение дня уничтожили несколько танков, БТРов, ББМов и другой бронетехники противника. Вражеская техника пылала в полях, на дорогах и даже в посадках – спрятаться от украинских FPV-дронов просто невозможно.

"Доразведка, обнаружение цели, быстрый вылет, ускорение, удар – взрывчатка разносит оккупантов в щепки", – отметили украинские защитники.

Благодаря высокой точности и мастерству операторов атаки становятся все более эффективными. FPV-дроны – это настоящий ужас для русских захватчиков.

Как отмечает OBOZ.UA, украинские защитники продолжают успешно уничтожать российских захватчиков по всей линии фронта. На днях на Восточном направлении наши операторы дронов отразили вражеский штурм и уничтожили многоцелевой легкий гусеничный бронированный тягач МТ-ЛБ оккупантов. Видео эффектной работы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" смотрите здесь.

Напомним, накануне потери российских захватчиков составили 1210 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 20 боевых бронированных машин, 96 артиллерийских систем, три РСЗО, 258 БПЛА оперативно-тактического уровня, 166 автомобилей.

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