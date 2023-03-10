Оккупанты в Херсонской области пытаются дискредитировать ВСУ, а в Луганской области прикрываются мирным населением – Генштаб

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины все чаще пытаются дискредитировать Силы обороны Украины. На этот раз они обстреляли из минометов город Олешки Херсонской области.

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Об этом сообщается в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 10 марта. Кроме того, в Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

В частности, отмечается, что российские захватчики расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

Напомним: ранее в Генштабе сообщили, что во временно оккупированном Луганске россияне, пытаясь обезопасить своих военных от украинских ударов, обустроили казарму в городской поликлинике. Туда завезли двухъярусные кровати для личного состава. Между тем, руководство медучреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

А в оккупированный Мелитополь в Запорожье захватчики прислали учителей русского языка из Дагестана – входящей в состав РФ исламской республики. Сюрреализм происходящего очевиден: женщины восточного облика в хиджабах на ломаном русском жалуются, что дети Запорожской области разговаривают исключительно на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно захваченных территориях Луганщины захватчики срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения. Соответствующие комиссии уже работают, им приказано выполнить задание до 31 марта;

– оккупанты в Херсонской области посмотрели на земельные участки, принадлежащие местному населению. Из-за отказа передать свою землю на баланс местной оккупационной администрации из села Боевое в неизвестном направлении было вывезено около 200 человек.

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