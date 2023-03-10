newspaper
img

Оккупанты в Херсонской области пытаются дискредитировать ВСУ, а в Луганской области прикрываются мирным населением – Генштаб

Марина Погорилко
War
1 минута
1,2 т.
Оккупанты в Херсонской области пытаются дискредитировать ВСУ, а в Луганской области прикрываются мирным населением – Генштаб

Российские оккупанты на временно захваченных территориях Украины все чаще пытаются дискредитировать Силы обороны Украины. На этот раз они обстреляли из минометов город Олешки Херсонской области.

Видео дня

Об этом сообщается в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 10 марта. Кроме того, в Рубежном Луганской области враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением.

В частности, отмечается, что российские захватчики расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

Оккупанты в Херсонской области пытаются дискредитировать ВСУ, а в Луганской области прикрываются мирным населением – Генштаб

Напомним: ранее в Генштабе сообщили, что во временно оккупированном Луганске россияне, пытаясь обезопасить своих военных от украинских ударов, обустроили казарму в городской поликлинике. Туда завезли двухъярусные кровати для личного состава. Между тем, руководство медучреждения должно решить ряд вопросов размещения персонала и приема пациентов.

А в оккупированный Мелитополь в Запорожье захватчики прислали учителей русского языка из Дагестана – входящей в состав РФ исламской республики. Сюрреализм происходящего очевиден: женщины восточного облика в хиджабах на ломаном русском жалуются, что дети Запорожской области разговаривают исключительно на украинском языке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно захваченных территориях Луганщины захватчики срочно ставят на военный учет подростков 2006 года рождения. Соответствующие комиссии уже работают, им приказано выполнить задание до 31 марта;

– оккупанты в Херсонской области посмотрели на земельные участки, принадлежащие местному населению. Из-за отказа передать свою землю на баланс местной оккупационной администрации из села Боевое в неизвестном направлении было вывезено около 200 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!