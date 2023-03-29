Оккупанты в Крыму показали место, где ''упал БПЛА'': куда девался сам беспилотник, неизвестно. Фото

Российские оккупанты в Крыму показали место под Симферополем, где якобы упал "сбитый" беспилотник. Однако, куда девался сам аппарат – неизвестно.

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По словам так называемого главы Симферопольского района Дениса Кратюка, на месте работают сотрудники МЧС и правоохранители, сообщили Telegram-каналы. В то же время на фото, которые опубликовали россияне, изображены большие куски бетона и металла, которые совсем не похожи на детали БПЛА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Со своей стороны советник "главы" Крыма Олег Крючков отметил, что "отработал РЭБ" и подобная ситуация уже якобы была несколько недель назад. В то же время, он призвал местных жителей ответственно относиться к распространению информации, а администраторов Telegram-каналов – не гнаться за хайпом. Крючков подчеркнул, что многие выкладывают фото и видео, несмотря на то, что на них видны дома и понятно местоположение.

"Хайп, хайп, хайп. Только все администраторы "телег" должны понимать, что враг по этим видео корректирует свои удары", – заявил "чиновник".

Напомним: 29 марта в Гвардейском близ Симферополя во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, в районе аэродрома был виден густой дым. Оккупанты заявили, что "сбили украинский беспилотник".

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов отметил, что "в Симферопольском районе сбит БПЛА, упал в поле, жертв и разрушений нет". В подтверждение своих слов он показал поле с разрыхленным участком земли.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 марта в России заявили о попытке подрыва газопровода во временно оккупированном Симферополе. В результате закладки неизвестными взрывчатки в центре столицы оккупированного Крыма якобы раздался взрыв на газовом узле;

– 17 марта в селе Перевальное под Симферополем сообщили о взрыве. Там дислоцируется 126 отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

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