В оккупированном Симферополе заявили о попытке подрыва газопровода: была заложена взрывчатка. Фото

В России заявили о попытке подрыва газопровода во временно оккупированном Симферополе. Вследствие закладывания неизвестными взрывчатки в центре столицы оккупированного Крыма якобы прозвучал взрыв на газовом узле.

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Об этом пишет один из популярных российских пропагандистских пабликов. Согласно сообщению мощность взрыва оказалась недостаточной для прекращения газоснабжения узла.

"В Симферополе пытались подорвать газопровод. По нашим данным, взрыв произошёл на газовом узле в Центральном районе города. Предварительно, кто-то проник за забор и заложил взрывчатку. Судя по повреждениям, мощность была до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Немного повредило металлическую трубу, рядом обнаружили воронку диаметром 70 см. Насквозь ничего не пробило, поэтому газоснабжение узла не прекращалось. Никто не пострадал. Проводится проверка", – отмечено в сообщении.

Взрыв произошел вечером 19 марта на участке газового кранового узла недалеко от улицы Балаклавской. Его захватчики уже окрестили "неудавшимся терактом".

Напомним, в девятую годовщину аннексии украинского Крыма, 18 марта 2023 года, российский диктатор Владимир Путин прибыл в Крым осматривать оккупированные украинские территории. В сопровождении местных гауляйтеров он осматривал "детский центр", сооруженный оккупантами во временно оккупированном Севастополе.

Оттуда диктатор отправился в уничтоженный и захваченный Россией Мариуполь. Визит происходил среди ночи, для Путина устроили показуху с "благодарными жителями" уничтоженного города, среди которых мариупольцы опознали нескольких местных предателей и мародеров.