Радо пожимал руку Путину: идентифицирован предатель Украины, который встречал главу Кремля в оккупированном Мариуполе. Фото и видео

Мариупольское движение сопротивления установило личности предателей, который встречали во временно оккупированном городе диктатора Владимира Путина. Одним из них оказался житель Кальмиусского района Алексей Хавьяр.

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Предатель благодарил главного военного преступника России за убийства мирных жителей и разрушение города. Об этом сообщает Telegram-канал "Маріуполь.Спротив" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Кремлевские пропагандисты цинично заявили, что мариупольцы благодарили диктатора Путина за "победу", а также называли район, где оккупанты устроили показуху со строительством нескольких домов "кусочком рая".

Также пропаганда показала видео, на котором мариупольцы встречают Путина и спешат пожать ему руку. Одного из мужчин, который возрадовался приезду военного преступника и убийству жителей Мариуполя, оказался Алексей Хавьяр, который ранее проживал в Кальмиусском районе

"Эта мразь что тянет руку Алексей Хавьяр. Жил в Кальмиусском районе. Мразь", – сообщает движение сопротивления.

Напомним, кремлевские пропагандисты заявили, что диктатор Владимир Путин якобы совершил "визит" во временно оккупированный Мариуполь. Лживые российские СМИ рассказали легенду, что главный военный преступник РФ якобы катался по разрушенному городу за рулем авто.

Примечательно, что граждане страны-террориста РФ усомнились, что их диктатор действительно побывал в захваченном Мариуполе. Россияне задались вопросом, почему Путин решил покататься на машине именно ночью. Также обиженные россияне упрекнули диктатора, что он ездил за рулем японского внедорожника, а не на отечественном УАЗе.

Ранее сообщалось, что жители города, в который российская армия принесла смерть и разруху, благодарили главного военного преступника РФ за "победу". Примечательно, что на высказывания о "победе" Путин отреагировал смехом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

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