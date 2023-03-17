В Крыму в Перевальном слышали взрыв: там дислоцируется бригада береговой обороны ЧФ РФ. Фото

В селе Перевальное под Симферополем в пятницу, 17 марта, сообщили о взрыве. Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны Черноморского флота РФ.

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Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер", ссылаясь на очевидцев. Также были опубликованы фото из оккупированного села (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"О взрыве в Перевальном сообщает наш подписчик. А дислоцируется там 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ. Очень интересно", – говорится в публикации.

Как известно, военные этого подразделения армии РФ участвуют в войне против Украины, в частности на Херсонском направлении. Так, СМИ неоднократно сообщали о гибели оккупантов из 126-й бригады ЧФ РФ.

В начале марте сообщалось, что военные 126-й бригады массово пишут рапорта об увольнении якобы "по соображениям совести".

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты начали эвакуировать свои семьи из Перевального в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 15 марта в оккупированной Керчи вспыхнул пожар в районе захваченного оккупантами судостроительного завода. Предварительно, возгорание произошло на территории бывшего железорудного комбината.

– В захваченном оккупантами Крыму усилилось партизанское движение. Патриоты регулярно напоминают оккупантам, что Крым – это Украина.

– На днях активисты оставили новое послание захватчикам: "Из Крыма началась оккупация, из Крыма начнется и деоккупация".

– В РФ отменили большой концерт в "Лужниках" по случаю годовщины оккупации Крыма. Власти страны-агрессора решили ограничиться "точечными мероприятиями".

– В Крыму оккупанты распродают недвижимость. Квартиры и дома выставляют на продажу по дешевке, чтобы успеть до прихода ВСУ.

– Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Крым могут освободить Крым до конца лета 2023 года. А с востока выбить врага можно будет уже в 2024 году или даже раньше.