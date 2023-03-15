В Крыму вспыхнул мощный пожар на территории бывшего завода: поднялся дым. Фото и видео

В оккупированной Керчи 15 марта вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, возгорание произошло на территории бывшего железорудного комбината.

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Соответствующие кадры публикуют местные СМИ. На фото и видео виден столб черного дыма (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В этом же районе расположен захваченный оккупантами судостроительный завод "Залив", одно из самых крупных предприятий Крыма.

Подробности происшествия уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска РФ начали активно строить укрепления в Крыму. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, захватчики верят, что украинцы пойдут в контрнаступление, и это хороший знак.

– В оккупированной Ялте строят защитные сооружения прямо на побережье. Под видом "реконструкции" там сооружают систему окопов, растянувшихся на сотни км.

– На полуострове при этом усилилось партизанское движение. Активисты регулярно напоминают оккупантам, что Крым – это Украина.