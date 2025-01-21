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Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
6,9 т.
Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

В Евпатории во временно оккупированном Крыму утром 21 января российские военнослужащие сбили БПЛА над жилым районом. Дрон/его осколки упали на крышу многоэжтажки.

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ЧП произошло с 14-этажным домом №47 по проспекту Победы. Серьезных повреждений там нет. Всех жителей эвакуировали, сообщили подписчики Telegram-канала "Крымский ветер".

Некоторые окна на верхних этажах выбиты, но само здание целое. Пострадал ли кто из жителей, неизвестно. Люди ждали дальнейших распоряжений экстренных служб на улице.

Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

Движение возле дома, поврежденного российской ПВО, по состоянию на 12:00 (по Киеву) оставалось перекрытым.

Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео
Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

Тем временем российские власти хвастались, что войска страны-агрессора сбили три украинских беспилотника над морем.

"Поздравляем жителей многоэтажки – они живут в море", – пошутили авторы "Крымского ветра".

Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

Позже сообщение подкорректировали, утверждая о восьми сбитых БПЛА над акваторией Черного моря и полуостровом.

Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео
Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

Как писал OBOZ.UA, 10 января в оккупированном Крыму пожаловались на якобы атаку БПЛА. На полуострове работала ПВО российской террористической армии, взрывы слышали в нескольких районах.

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