Оккупанты в Крыму сбили дрон над многоэтажкой: говорят, что жителей эвакуировали. Фото и видео

В Евпатории во временно оккупированном Крыму утром 21 января российские военнослужащие сбили БПЛА над жилым районом. Дрон/его осколки упали на крышу многоэжтажки.

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ЧП произошло с 14-этажным домом №47 по проспекту Победы. Серьезных повреждений там нет. Всех жителей эвакуировали, сообщили подписчики Telegram-канала "Крымский ветер".

Некоторые окна на верхних этажах выбиты, но само здание целое. Пострадал ли кто из жителей, неизвестно. Люди ждали дальнейших распоряжений экстренных служб на улице.

Движение возле дома, поврежденного российской ПВО, по состоянию на 12:00 (по Киеву) оставалось перекрытым.

Тем временем российские власти хвастались, что войска страны-агрессора сбили три украинских беспилотника над морем.

"Поздравляем жителей многоэтажки – они живут в море", – пошутили авторы "Крымского ветра".

Позже сообщение подкорректировали, утверждая о восьми сбитых БПЛА над акваторией Черного моря и полуостровом.

Как писал OBOZ.UA, 10 января в оккупированном Крыму пожаловались на якобы атаку БПЛА. На полуострове работала ПВО российской террористической армии, взрывы слышали в нескольких районах.

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