Оккупанты в Крыму создали оборонную группировку и готовятся к контрнаступлению ВСУ: в ГУР раскрыли детали

Российские оккупанты создали на временно захваченном ими Крымском полуострове оборонную группировку. Они готовятся к обороне на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий. Он подчеркнул, что украинская разведка постоянно отслеживает деятельность группировки российских войск на полуострове.

Согласно данным ГУР МО, инфраструктура в Крыму поддерживается в боевой готовности. Там размещен мощный сухопутный и авиационный компонент, в том числе около 90 боевых самолетов и 60 боевых вертолетов.

"Создана оборонная группировка, осуществляющая мероприятия по обустройству фортификационных сооружений, линии обороны. Они готовятся к оборонным действиям на территории полуострова", – подчеркнул Скибицкий.

По его словам, для возведения оборонных укреплений россияне "избрали наиболее опасные направления, где может быть проведена морская десантная операция, и сейчас именно там осуществляют подготовку оборонительных рубежей".

Напомним: ранее стало известно, что оккупанты вырыли примерно 200 км траншей вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Набережную в западной части полуострова они превратили в систему окопов, укрепленных дощатыми поддонами, с местами для стрельбы и укрытия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики во временно оккупированном Крыму активно готовятся противостоять ВСУ. Так, в Симферополе оккупационная "власть" создает так называемые "добровольные дружины";

– во временно оккупированной украинской Евпатории в Крыму на побережье начали строить защитные постройки. Под видом "реконструкции" набережной там сооружают систему окопов, растянувшуюся на сотни километров.

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