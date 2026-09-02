Оккупанты в Крыму строят базу для морских дронов: стали известны подробности. Фото

Российские захватчики на территории оккупированного Крыма построили специальные помещения для хранения морских дронов. Здания, называемые элингами, предназначены для хранения и ремонта роботизированных скоростных катеров без людей на борту.

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Объекты расположены недалеко от населенного пункта Новоозерное. Изменения на спутниковых снимках заметили OSINT-исследователи Telegram-канала "КиберБорошно".

Россияне создают инфраструктуру для беспилотных катеров

"На берегу озера Донузлав во временно оккупированном Крыму, вблизи н.п. Новоозерное, россияне построили элинги, предположительно предназначенные для хранения БЭК", – говорится в сообщении.

OSINT-аналитики отмечают, что в настоящее время российские войска не используют беспилотные катера в боевых операциях. Однако появление соответствующей инфраструктуры может свидетельствовать о том, что РФ проводит испытания таких средств и создает необходимые условия для их дальнейшего развертывания.

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Стоит отметить, что ранее в РФ сообщили о разработке целой системы подводных беспилотных аппаратов, которые потенциально могут использоваться для поражения подводных кабелей и трубопроводов. Формально их позиционировали как средства для гражданских и научных задач, однако эксперты не исключают их применения для диверсий против подводной инфраструктуры.

В эту экосистему, разрабатываемую конструкторским бюро "Рубин", входят аппараты "Аргус-Д", "Аргус-И" и подводная станция "Октавис".

Как рассказывал OBOZ.UA, несколько лет назад в России сообщили, что разработали проект корабля, сочетающего в себе функции подводной лодки и надводного патрульного судна. Им занимается Центральное конструкторское бюро "Рубин".

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