Оккупанты в Крыму устанавливают дополнительные камеры слежения, чтобы обнаружить партизан – ЦНС
Российские оккупанты устанавливают во временно оккупированном Крыму еще больше камер видеонаблюдения для борьбы с партизанским движением. В частности, наблюдение планируют усилить за железной дорогой.
Захватчики надеются, что так они смогут предупредить диверсии. Об этом сообщил государственный Центр национального сопротивления на официальном сайте.
Украинскому подполью в Крыму стало известно, что камеры враг начал устанавливать вдоль железнодорожных путей.
"Это стало реакцией на успешные действия местных партизан, в частности из движения "Атеш", – указали в ЦНС.
Например, в конце февраля 2023 года неизвестные герои подорвали колею в Бахчисарайском районе, что приостановило движение. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем пытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза".
Помимо этого, противник усилил проверки "нелояльного населения". В ЦНС призвали патриотов удалять из телефонов информацию, которая может навредить, и быть осторожными.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Сил обороны идет по графику.
– Также он считает, что его прогноз касательно того, что весной-2023 ВСУ войдут в Крым, еще может сбыться. "У меня еще есть в запасе время", – сказал Буданов.
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