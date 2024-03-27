Оккупанты в Мелитополе задержали украинца за комментарии в сети, написанные в 2022 году

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские захватчики задержали украинца за его комментарии в интернете. Их мужчина публиковал еще в 2022 году.

В высказываниях гражданина Украины враг увидел "признаки унижения достоинства россиян". Об этом инциденте в Telegram сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Известно, что задержанному мелитопольцу 34 года. Комментарии он еще два года назад публиковал в мессенджере Telegram.

Теперь оккупанты могут незаконно привлечь украинца к ответственности, наказав штрафом или заключением.

"Оккупация и свобода слова – понятия несовместимые... Каждое сказанное или написанное слово может стать причиной репрессий, но наши люди в оккупации знают правду и не боятся ее говорить", – отметил Федоров.

Как писал OBOZ.UA:

– 25 марта на оккупированной территории Запорожской области под Мелитополем "бавовна" посетила склад российской оккупационной армии. Там ВС РФ хранили свои боеприпасы.

– В районе поселка Розовка Пологовского района Запорожской области войска Российской Федерации обустроили место базирования на территории с/х предприятия. Выявить их на ВОТ сумели украинские партизаны..

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