Оккупанты в Саках глушат мобильную связь: в 'Атэш' объяснили, что происходит

Оккупанты в Крыму начали глушить мобильную связь из-за страха перед потенциальными ударами со стороны ВСУ. Подавление сигнала осуществляется вблизи военного аэродрома в Саках.

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Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ". Партизаны отмечают, что такие действия врага направлены на маскировку военной активности, а также подготовку к возможным обстрелам или авиаударам украинских сил.

Аэродром в Саках остается одним из ключевых объектов для размещения вражеской боевой авиации и военной техники на оккупированном полуострове. Поэтому после атак ВСУ российские захватчики пытаются усилить защиту аэропорта. В последнее время они перебросили туда дополнительные системы ПВО и топливные емкости.

Теперь оккупанты установили средства для блокировки мобильной связи, чтобы усложнить наблюдение и передачу информации украинским спецслужбам.

"Эти меры принимаются с целью предотвращения утечки информации о перемещении и дислокации техники, а также для маскировки активности оккупационных войск", – отметили партизаны.

Напомним, что в Крыму оккупанты усиливают меры безопасности на аэродроме "Саки". Они пытаются защитить авиабазу бетонными конструкциями и позициями для ПВО. Строительство идет в срочном порядке, с нарушением технологических норм и сомнительным качеством, поэтому техника оккупантов остается уязвимой даже под бетонными укрытиями.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне агенты военного партизанского движения "Атеш" сообщили, что оккупанты неожиданно активизировались в Крыму неподалеку заброшенного военного объекта на юго-западном побережье. Вероятно, они начали использовать в своих целях бывшую подземную базу подводных лодок в районе Балаклавской бухты. По информации партизан, объект может использоваться оккупантами как укрытие для хранения боеприпасов или быстрой переброски морских беспилотников, или же как защищенный командный пункт.

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