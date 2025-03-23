Оккупанты в Волчанске пытаются передвигаться через подвалы и канализацию, – военный

В Волчанске в Харьковской области российские военные пытаются использовать подземную инфраструктуру для передвижения по городу. Это связано с тем, что украинская разведка контролирует каждый метр в городе, поэтому враг спускается в подвалы и канализации.

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Такое заявление сделал офицер 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк" в эфире телеканала "Мы – Украина". Он подчеркнул, что оккупанты вынуждены искать скрытые пути к линии боевого столкновения, ведь украинские военные эффективно отслеживают их передвижения.

"В первую очередь враг вынужден искать любые подходы к линии боевого столкновения, поскольку наша разведка достаточно эффективно работает и каждый метр в городе Волчанск мы видим и прослеживаем. Поэтому враг пытается через подвальные помещения, через канализационные коммуникации собственно строить свое передвижение в городе Волчанск", — отметил военнослужащий.

По его словам, российская "подземная" тактика достаточно распространена. Подобные методы уже применялись ранее, в частности, в Авдеевке и во время боев в Курской области, где враг пытался использовать газопровод.

Несмотря на эти попытки ситуация на линии боевого столкновения остается под контролем украинских сил. При попытках накопления и проникновения пехоты через подземные сооружения Силы обороны Украины оперативно реагируют – наносят удары артиллерией или сбрасывают взрывные устройства, чтобы остановить продвижение противника.

"Поэтому в городе Волчанск они также пытаются эту тактику использовать, но на сегодня это никак не влияет на линию боевого столкновения. Поскольку при накоплении и спуске вражеской пехоты к этой инфраструктуре, мы их пытаемся сразу останавливать сбросами или ударами артиллерии", — подчеркнул "Историк".

Военный добавил, что эта тактика не дает врагу нужных результатов и вообще никакого успеха.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении фронта, в частности, в районе города Волчанск, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны около 10 раз в сутки. Однако на ход боев уже влияет потепление.

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