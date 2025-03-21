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Россияне прячутся в подвалах, на ход боев влияет погода: в ОТГ "Харьков" рассказали о ситуации в Волчанске. Карта

Ольга Липич
War
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Россияне прячутся в подвалах, на ход боев влияет погода: в ОТГ 'Харьков' рассказали о ситуации в Волчанске. Карта

На Харьковском направлении фронта, в частности, в районе города Волчанск, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны около 10 раз в сутки. Однако на ход боев уже влияет потепление.

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Грязь и бездорожье усложняют оккупантам, которые пытаются активизировать логистику, передвижение личного состава и тяжелой техники. Об этом в эфире национального телемарафона в четверг, 20 марта, сказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин.

Хотя россиянам и стало труднее передвигаться, однако потепление позволяет им больше времени удерживать свой личный состав на переднем крае.

Россияне прячутся в подвалах, на ход боев влияет погода: в ОТГ "Харьков" рассказали о ситуации в Волчанске. Карта

"Если раньше они несли на себе немало средств для обогрева, то сейчас могут заменить это на вооружение, на дополнительные боеприпасы, воду, пищу, медикаменты. Если говорить о передвижении техники, то теплая погода тоже вносит свои коррективы. Почвы размокли. В таких условиях не только ездить, даже ходить трудно. Если грязь налипает на обувь, то передвигаться очень сложно", – рассказал военный.

Представитель ОТУ "Харьков" отметил, что военные страны-агрессора в Волчанске пытаются укрыться от ударов Сил обороны в подвалах предприятий и жилых домов. Там они накапливают личный состав и ресурсы, но часто встречают свою гибель.

"Каждое предприятие, как и жилые дома, имеет значительные подвальные помещения. Россияне их там пытаются оборудовать и использовать в своих целях. В первую очередь для накопления личного состава и логистического обеспечения", – рассказал Шамшин.

Россияне прячутся в подвалах, на ход боев влияет погода: в ОТГ "Харьков" рассказали о ситуации в Волчанске. Карта

По его словам, военные украинской армии достают врага и под землей.

"Останавливаться на этом, что мы делаем, не стал бы, потому что не нужно врагу знать, каким образом мы его уничтожаем, но скажу одно: в этих подвалах, в этих подземных коммуникациях россияне часто находят свою смерть", – подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 38-й отдельной бригады морской пехоты показали удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов на Покровском направлении. Вражеская система была уничтожена вместе с боекомплектом.

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