Россияне прячутся в подвалах, на ход боев влияет погода: в ОТГ 'Харьков' рассказали о ситуации в Волчанске. Карта

На Харьковском направлении фронта, в частности, в районе города Волчанск, российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции Сил обороны около 10 раз в сутки. Однако на ход боев уже влияет потепление.

Видео дня

Грязь и бездорожье усложняют оккупантам, которые пытаются активизировать логистику, передвижение личного состава и тяжелой техники. Об этом в эфире национального телемарафона в четверг, 20 марта, сказал спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Павел Шамшин.

Хотя россиянам и стало труднее передвигаться, однако потепление позволяет им больше времени удерживать свой личный состав на переднем крае.

"Если раньше они несли на себе немало средств для обогрева, то сейчас могут заменить это на вооружение, на дополнительные боеприпасы, воду, пищу, медикаменты. Если говорить о передвижении техники, то теплая погода тоже вносит свои коррективы. Почвы размокли. В таких условиях не только ездить, даже ходить трудно. Если грязь налипает на обувь, то передвигаться очень сложно", – рассказал военный.

Представитель ОТУ "Харьков" отметил, что военные страны-агрессора в Волчанске пытаются укрыться от ударов Сил обороны в подвалах предприятий и жилых домов. Там они накапливают личный состав и ресурсы, но часто встречают свою гибель.

"Каждое предприятие, как и жилые дома, имеет значительные подвальные помещения. Россияне их там пытаются оборудовать и использовать в своих целях. В первую очередь для накопления личного состава и логистического обеспечения", – рассказал Шамшин.

По его словам, военные украинской армии достают врага и под землей.

"Останавливаться на этом, что мы делаем, не стал бы, потому что не нужно врагу знать, каким образом мы его уничтожаем, но скажу одно: в этих подвалах, в этих подземных коммуникациях россияне часто находят свою смерть", – подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 38-й отдельной бригады морской пехоты показали удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов на Покровском направлении. Вражеская система была уничтожена вместе с боекомплектом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!