Последние минуты жизни с эпическим финалом: дроны ВСУ уничтожили вражескую РСЗО 'Град' на Покровском направлении. Видео

Воины 38-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины продемонстрировали точный удар по реактивной системе залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов на Покровском направлении. Вражеская система была уничтожена вместе с боекомплектом.

Видео дня

Видео уничтожения российского "Града" 20 марта опубликовала прессслужба оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица". "Последние минуты жизни экипажа и вражеской БМ-21 "Град" с эпическим финалом", – говорится в публикации.

В ОСГВ "Хортица" рассказали, что операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Крылатые Церберы" выследили "Град" врага во время передвижения системы и смены ее огневой позиции.

"Меткими ударами FPV-дронов вражеская РСЗО была уничтожена вместе с боекомплектом", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны Украины обезвредили еще 1400 российских военных, а также 369 единиц российского вооружения и военной техники. Потери живой силы войска страны-агрессора с начала полномасштабной войны составляют около 899 470 человек.

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