Оккупанты в Запорожье угрожают депортацией учителям, которые не пошли на сотрудничество – ЦНС

Оккупационная администрация на временно оккупированных территориях Запорожской области оказывает психологическое давление на педагогов, отказавшихся сотрудничать с врагом. Зафиксированы случаи обысков в домах учителей, отказавшихся работать в захваченных школах.

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Представители оккупационных властей искали доказательства сотрудничества этих учителей с Силами Обороны Украины и угрожали им депортацией, если они не согласятся на сотрудничество с оккупационной администрацией. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Поскольку местные жители отказываются сотрудничать с захватчиками, последние не могут найти достаточно учителей для работы в подконтрольных им "школах". Чтобы решить эту проблему, оккупанты вынуждены привозить учителей с территории РФ.

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированные территории Украины прибывает все больше мигрантов из РФ. Таким образом, Кремль проводит политику по замещению местного населения своим собственным, лояльным к России. Сообщается, что на оккупированные территории приезжают гастарбайтеры и госслужащие, которые нередко переезжают с семьями.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне забрали в армию гастарбайтеров из Узбекистана, приехавших подзаработать в оккупированный Мариуполь Донецкой области. Иностранцы прибыли в город на строительство, но у них изъяли паспорта и мобилизовали.

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