Оккупанты возобновили штурмовые действия из Красногоровки: в DeepState рассказали о ходе боев. Карта

Российские войска запустили колонну военной техники и личного состава из временно оккупированной Красногоровки Донецкой области. Внезапное нарастание штурмовых действий в этом районе свидетельствует о желании выйти на село Степовое, и оттуда взять в кольцо неприступную Авдеевку.

Об этом говорят аналитики платформы DeepState, изучая ситуацию на фронте в режиме реального времени. Они отмечают, что Силы обороны не позволяют воплотить планы противника в жизнь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Слаженная работа артиллеристов 31 ОМБр, 110 ОМБр и "Президентов" не дала добиться успеха очередному бронекулаку врага", – указано в сообщении.

Военные эксперты добавили, что попытки нового наступления на Авдеевку не стоит списывать со счетов. На сегодня окончательно неизвестно, сколько резервов есть у РФ для очередных атак на позиции Сил обороны в этом направлении.

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"И сегодняшний штурм является примером того, что активная фаза продолжается, ударный кулак из большого количества техники и личного состава до сих пор имеется. Следим за ситуацией", – резюмировали авторы публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, Авдеевка остается неприступной крепостью для России. Враг фактически окружил его с трех сторон и получил мизерные территориальные приобретения, но эти "успехи" несоизмеримы с той ценой, которую он за них заплатил, – колоссальными потерями в живой силе и технике.

Захватчики пытаются штурмовать город большими группами пехоты, преимущественно в бой враг бросает мобилизованных на временно оккупированных территориях и зеков из отрядов Шторм-Z.

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