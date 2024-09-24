Оккупанты впервые применили в Украине китайские бронемашины, – аналитик BILD

Армия РФ впервые применила в войне против Украины китайские бронемашины ZFB-05 Xinxing. Для получения техники из Китая Москва могла использовать африканских посредников.

Видео дня

Об этом заявил эксперт немецкой газеты BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Он обратил внимание на публикации кремлевских Telegram-каналов, которые опубликовали фото оккупантов на фоне бронеавтомобилей ZFB-05.

В частности, Z-канал "Уголок Ситха" опубликовал такое фото с подписью: "Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне СВО".

Репке подтвердил подлинность фото.

Он указал, что это первое доказательство применения военной техники Китая в Украине.

"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", – считает эксперт.

На фото россиян видна ZFB-05, оборудованная антидроновой защитой капота, сложной защитой лобового стекла, защитой боковых проекций и пулеметного "гнезда" ("короны"), указывает "Милитарный".

В то же время о применении ZFB-05 Росгвардией сообщали еще в июне 2023 года.

Что известно о бронемашинах ZFB-05

ZFB-05 Xinxing (с кит. "новая звезда") – китайский бронетранспортер, разработанный в основном для сухопутных войск Народно-освободительной армии, Народной вооруженной полиции, полицейских сил, китайских миротворцев ООН и экспортного рынка КНР. Считается простой и недорогой бронемашиной.

ZFB-05 имеет стальной бронированный корпус, что делает его малоэффективным против огня стрелкового оружия и артиллерийских осколков.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские СМИ сообщали, что РФ нашла способ купить у Китая товары двойного назначения для войны против Украины. Для этого Москва и Пекин решили использовать расчеты в криптовалюте. Проект находится в экспериментальном правовом режиме, когда в расчетах дозволят участвовать производителям электроники, членам Торгово-промышленной палаты РФ и нескольким банкам.

Кроме того, ранее СМИ узнали, как крупные производители металла в России используют криптовалюты для расчетов по международным операциям с клиентами и поставщиками в Китае. В некоторых случаях расчеты производятся через Гонконг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!