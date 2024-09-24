Оккупанты впервые применили в Украине китайские бронемашины, – аналитик BILD
Армия РФ впервые применила в войне против Украины китайские бронемашины ZFB-05 Xinxing. Для получения техники из Китая Москва могла использовать африканских посредников.
Об этом заявил эксперт немецкой газеты BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Он обратил внимание на публикации кремлевских Telegram-каналов, которые опубликовали фото оккупантов на фоне бронеавтомобилей ZFB-05.
В частности, Z-канал "Уголок Ситха" опубликовал такое фото с подписью: "Китайские бронеавтомобили Hushi в зоне СВО".
Репке подтвердил подлинность фото.
Он указал, что это первое доказательство применения военной техники Китая в Украине.
"Российская армия вторжения впервые применила в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05. Китай отрицает, что поставил эту машину. Однако есть множество африканских посредников, которых Россия могла использовать", – считает эксперт.
На фото россиян видна ZFB-05, оборудованная антидроновой защитой капота, сложной защитой лобового стекла, защитой боковых проекций и пулеметного "гнезда" ("короны"), указывает "Милитарный".
В то же время о применении ZFB-05 Росгвардией сообщали еще в июне 2023 года.
Что известно о бронемашинах ZFB-05
ZFB-05 Xinxing (с кит. "новая звезда") – китайский бронетранспортер, разработанный в основном для сухопутных войск Народно-освободительной армии, Народной вооруженной полиции, полицейских сил, китайских миротворцев ООН и экспортного рынка КНР. Считается простой и недорогой бронемашиной.
ZFB-05 имеет стальной бронированный корпус, что делает его малоэффективным против огня стрелкового оружия и артиллерийских осколков.
Как писал OBOZ.UA, ранее российские СМИ сообщали, что РФ нашла способ купить у Китая товары двойного назначения для войны против Украины. Для этого Москва и Пекин решили использовать расчеты в криптовалюте. Проект находится в экспериментальном правовом режиме, когда в расчетах дозволят участвовать производителям электроники, членам Торгово-промышленной палаты РФ и нескольким банкам.
Кроме того, ранее СМИ узнали, как крупные производители металла в России используют криптовалюты для расчетов по международным операциям с клиентами и поставщиками в Китае. В некоторых случаях расчеты производятся через Гонконг.
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