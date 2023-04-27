Оккупанты впервые за два месяца пошли на штурм возле Ясиноватой и получили по зубам

Российская оккупационная армия впервые за последние два месяца решила штурмовать населенный пункт Крутая Балка, что вблизи Ясиноватой на Донетчине. Враг "получил по зубам" от Сил обороны Украины и откатился назад.

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Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Он отметил, что всего за минувшие сутки оккупанты атаковали позиции украинских сил в Донецкой области 35 раз.

По словам Дмитрашкивского, больше всего атак враг совершил на Марьинском направлении – примерно 10 раз – в частности, на направлениях Александровки, Марьинки, Песок, Водяного и Крутой Балки.

Благодаря результативным действиям украинских воинов враг потерял около 200 человек личного состава убитыми и ранеными, отметил спикер Сил обороны, и добавил, что на Донецком направлении украинские войска также уничтожили 6 БПЛА и 25 единиц военной техники.

Напомним: по данным Генерального штаба ВСУ, в эпицентре боевых действий в Донецкой области пока остаются Бахмут и Марьинка. Наши воины там мужественно держат оборону.

В частности, на Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Красногоровка и Марьинка. На Авдеевском направлении противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, а на Бахмутском – в направлении Богдановки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Нацгвардии Украины сообщили, что враг в Бахмуте численно преобладает и не считается с потерями, "пытаясь продвигаться по телам своих погибших". Несмотря на это, нацгвардейцам удалось удержать жизненно важные логистические пути;

– украинские военные показали, как зачищали позиции россиян у автодороги на Бахмут. Двигаться бойцам приходилось по окопам, заполненным грязью, сохраняя при этом дистанцию.

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