Оккупанты врут о преимуществе оружия РФ: украинцев предупредили о вбросах

Российские пропагандисты принялись разгонять тезис о том, что предоставленное Украине западное вооружение якобы успешно нейтрализуется российской армией. Такая же участь, мечтают пропагандисты, будто бы ожидает и западные истребители F-16.

Видео дня

При этом указанный тезис росСМИ разгоняют со ссылкой на американского политолога Джона Миршаймера, последовательно озвучивающего все главные кремлевские нарративы. С опровержением очередной "победы" "второй армии мира" и "лучшей в мире российской ПВО" выступили в Центре противодействия дезинформации, функционирующем при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В ЦПД растиражированный российскими государственными СМИ тезис о том, что якобы все предоставленное Украине западное вооружение нейтрализуется армией РФ, назвали ложью.

"Ложь: все западное вооружение, которое поставляется в Украину, нейтрализуется армией России. Такая же участь ожидает и истребители F-16 при контакте с российской ПВО. Такой комментарий американского политолога Джона Миршаймера тиражируют прокремлевские ресурсы", – обратили внимание на новую информацию в ЦПД.

Разгонять подобные нарративы в России взялись, прежде всего, для того, чтобы подорвать поддержку Украины со стороны западных партнеров нашего государства.

"Снабжение западного оружия и военной техники существенно усиливает Силы обороны Украины, которые наносят потери российской армии. Несмотря на то, что потеря оружия и техники действительно есть во время любых войн, заявления о том, что "все западное оружие нейтрализуется армией РФ" является ложью, направленной в основном на западную аудиторию. Цель таких вбросов – утвердить мнение о якобы "превосходстве российского оружия над западным" и дискредитировать поддержку Украины со стороны государств-партнеров", – отметили в ЦПД.

Что касается "лучшей в мире российской ПВО", она показала свою "мощь" хотя бы тем, что украинские дроны на территории РФ "сбиваются" преимущественно не системами противовоздушной обороны, а военными объектами и нефтебазами. И дальше подобных "побед" у россиян будет еще больше, ведь, как подчеркнули в ЦПД, украинские пилоты готовились и готовятся во время тренировок на истребителях F-16 к противодействию российским ПВО.

Отдельного внимания заслуживает личность и деятельность спикера, на которого ссылаются роспропагандисты.

"К слову, "политолог" Миршаймер регулярно продвигает российские нарративы, в частности, касающиеся якобы "провоцирования России блоком НАТО в Украине", – добавили в ЦПД.

И действительно, российские пропагандисты часто цитируют упомянутого персонажа, неизменно подавая его заявления как позицию США или в целом всех западных стран. Миршаймер, являющийся профессором Чикагского университета, системно озвучивает все кремлевские нарративы. Он обвиняет в агрессии РФ против Украины Запад, который, мол, принимал в НАТО новые страны, приближался к российским границам и этим "угрожал" безопасности России. Поэтому российский диктатор Владимир Путин "вынужден был реагировать" на "угрожающие действия" Североатлантического альянса.

С другой стороны, этот же спикер раскрывает "коварство" Украины, которая "планирует вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт".

В то же время "США" и "Запад" устами Миршаймера регулярно "выражают" уверенность, что Украина обречена на поражение, и сетует на полное уничтожение украинской армии уже по десятому кругу.

Также у этого карманного политолога Кремля есть своя версия о том, что "должна" сделать Украина, чтобы прекратить войну. Миршаймер, которого любят цитировать российские пропагандисты, считает, что наше государство обязано отказаться от членства в ЕС и НАТО, разорвать с Западом какие-либо связи в сфере безопасности и быть "само по себе", а также отказаться от временно оккупированных территорий Украины в пользу РФ. Если же наше государство на ультиматумы РФ не пойдет, Миршаймер "прогнозирует" захват Россией еще и Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей, где якобы очень любят РФ. Дальше же Россия "не пойдет", но не потому, что не сможет – а из-за нелояльности местного населения. Однако дестабилизировать Украину, по версии Миршаймера, Москва продолжит, пока не превратит ее в "недееспособное государство".

В последнее время, как видно из публикаций российских пропагандистов, Миршаймер превратился в "специалиста" по западной авиации и российской ПВО, активно отрабатывая методички по поводу того, что F-16 в украинском небе "второй армии мира" вовсе не страшны. Изо всех сил доказывать это российская пропаганда бросилась после того, как появление первых западных истребителей в Украине было подтверждено официально.

Напомним, ранее в ЦПИ разоблачили ложь американского блогера, распространяющего дезинформацию о якобы фейковости фото ГСЧС из руин разбомбленного россиянами "Охматдета".

В частности, блогер опубликовал одну из фотографий ГСЧС, на которой изображены детские игрушки на руинах больницы, и отметил, что игрушки "ненастоящие". Их, по версии этого персонажа, "прифотошопило украинское правительство" на фотографии больницы, которую "разрушили они сами".

"Это ужаснее сионистской пропаганды", – резюмировал "эксперт".