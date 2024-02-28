Оккупанты вторично за день накрыли КАБами Харьковщину: на вокзале погибли 6-летний ребенок и его дедушка. Фото

В среду, 28 февраля, Харьковщина снова оказалась под усиленным обстрелом. Предварительно, погибли два человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба. На этот раз враг ударил управляемыми авиабомбами по поселку Великий Бурлук в Купянском районе.

"Под прицелом снова гражданские объекты. Час назад враг ударил управляемыми авиабомбами поселок Великий Бурлук, что в Купянском районе. Есть попадание на территории железнодорожного вокзала. Два человека погибли – мужчина и шестилетняя девочка", – сообщил чиновник.

Мать ребенка находится в тяжелом состоянии. Ей оказывается медицинская помощь.

Кулеба также добавил, что на местах работают областная администрация и экстренные службы.

"Делаем все, чтобы как можно быстрее помочь, ликвидировать последствия. Светлая память погибшим. Соболезнования потерявшим родных", – резюмировал он.

Как уточнили в региональной полиции, в результате обстрела погиб 48-летний мужчина, шестилетняя девочка получила тяжелые ранения, от которых скончалась. На место происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, как отметил в очередной раз глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, вокзал в Большом Бурлуке не использовался как транспортный объект, однако там находились гражданские люди.

"Неоднократно во время атак на Большой Бурлук травмы получали дети. Поэтому рассматривается вопрос эвакуации несовершеннолетних из этого населенного пункта", – заявил Синегубов.

Ранее сообщалось, что днем оккупанты ударили КАБами по городу Купянск. Попали рядом с кафе, ранения получили пять человек. Еще два человека – погибли.

Кроме того, в ночь на 28 февраля оккупанты запустили по Украине десять "Шахедов".

Силы ПВО сбили все дроны над Одесской и Николаевской областями. В Одессе обломки сбитого дрона повредили трансформатор на объекте критической инфраструктуры: там вспыхнул пожар.