На временно оккупированных РФ украинских территориях россияне ввели так называемые уроки патриотизма. На них местные оккупационные "администрации" привлекают захватчиков, которые участвуют в войне против Украины.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. На этих уроках у молодежи формируют лояльное отношение к российской агрессии.

У школьников пытаются создать искаженное представление о войне как о чем-то правильном и оправданном. "Это не просто человек, это – противник. Убивать врага – это не грех" – именно такими пропагандистскими нарративами "накачивают" детей в школах на временно оккупированных территориях Украины.

В ЦНС отметили, что воспитание детей в таком духе грубо нарушает международные стандарты образования и прав человека, так как оккупанты сознательно искажают моральные принципы и нормализуют насилие.

Стоит отметить, что кроме российских захватчиков, масштабную акцию "Служу отечеству" на временно оккупированной территории Запорожской области развернули московские попы. В частности, в Мелитополе российские священники, одновременно являющиеся военнослужащими Росгвардии, призывают детей вступать в ряды российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных Россией территориях продолжается милитаризация молодежи, в том числе школьников. Так, в школах Мариуполя оккупанты раздают детям брошюры, рекламирующие службу в российской армии.

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