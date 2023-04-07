Оккупанты вывели из Черного моря все ракетоносители из ''Калибрамы'' – ОК ''Юг''

Российские оккупанты вывели из Черного моря все российские ракетоносители с ракетами "Калибр". Из-за мощного шторма они заведены в пункты базирования. В то же время, корабельная группировка в Черном море состоит из 9 кораблей, маневрирующих у юго-восточного побережья Крыма.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров. По его словам, оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга остается напряженной, но контролируемой.

"Из-за мощного шторма все ракетоносители заведены в пункты базирования. Хотя активности вражеской авиации пока не наблюдается, сигналы воздушной тревоги игнорировать не стоит", – отметил он.

Назаров добавил, что враг продолжает применять тактику террора гражданского населения, атакуя прифронтовые территории путем нанесения авиационных ударов управляемыми авиабомбами.

"Также продолжает забрасывать взрывчатку разведывательными дронами. Просто в скопление людей. На отдельных направлениях остается и работа вражеской артиллерии", – сообщил Назаров.

Также, по его словам, в течение 6 апреля страна-агрессор Россия повредила десятку зданий, разрушила детский сад, 7 жителей получили ранения.

Однако бойцы ВСУ дали ответку врагу: "В результате точной боевой работы наших ракетно-артиллерийских подразделений вражеское войско ослаблено на 13 оккупантов, 1 РСЗО "Град", 1 САУ "Мста-С", 3беспилотных разведчиков типа "Мавик-3", 2 авто", – заявил спикер.

Кроме того, украинские защитники уничтожили наблюдательный пункт на одном из островов.

Отметим, по состоянию на вечер 5 апреля страна-агрессор продолжила совершать маневры в Черном море. Оккупанты уменьшили количество своих кораблей в акватории до 14 (из них четыре – это ракетоносители).

4 апреля в Черном море было 24 "Калибра". За день до этого – шесть российских ракетоносителей с 40 "Калибрами", а два дня назад три подлодки несли на себе 16 таких ракет.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали содержимое российской ракеты Х-101. Ее стоимость – 12,5 млн долларов, но внутри есть достаточно дешевые детали китайского производства.

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