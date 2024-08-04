Оккупанты вывели в Черное и Средиземное моря корабли с 'Калибрами': сколько ракет угрожают Украине

Страна-агрессор Россия вывела на боевое дежурство два корабля, являющихся носителями крылатых ракет "Калибр". В настоящее время они находятся в Черном и Средиземном морях.

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Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ. Данные были озвучены по состоянию на 06:00 воскресенья.

Согласно наблюдениям, в Черное море оккупанты вывели один корабль с общим залпом до четырех "Калибров". В Азовском море вражеские суда отсутствовали.

Еще два корабля российские военные сосредоточили в Средиземном море. Из них только один носитель "Калибров", но общим залпом около 16 ракет.

Кроме этого, за прошедшие сутки в интересах государства-террориста РФ проход по Керченскому проливу совершили семь судов к Черному морю (с низ шесть продолжили двигаться в сторону пролива Босфор) и шесть кораблей к Азовскому морю (три двигались от Босфора).

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", – подчеркнули в ВМС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ветеран войны, общественный активист Олег Симороз заявил, что истребители F-16 могут помочь Украине ослабить российские ракетоносители в Черном море. По его словам, западные самолеты могли быть применены для атаки по вражеским кораблям качественными управляемыми ракетами.

На днях Силы обороны Украины потопили российскую подлодку "Ростов-на-Дону", находившуюся во временно оккупированном Крыму. Также ударами был уничтожен вражеский зенитный ракетный комплекс С-400.

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