Оккупанты вывели в Черное море корабли с 22 ракетами 'Калибр' – ВМС ВСУ

Российская террористическая армия продолжает сохранять присутствие в акватории Черного моря. Более того, враг снова нарастил количество ракетоносителей.

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По состоянию на утро 27 января в море находится 4 носителя крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Всего в Черном море по состоянию на 7:00 утра находилось 6 российских кораблей, четыре из которых – ракетоносители. Общее количество ракет, готовых к применению, может достигать 22 единиц.

Кроме того, российская армия вывела один военный корабль в акваторию Азовского моря. В Средиземном море оккупанты также возобновили присутствие ракетоносителя. Там враг держит корабль с 8 крылатыми ракетами "Калибр".

Вместе с тем в ВМС ВСУ отметили, что за сутки 26 января в интересах страны-террориста России проход по Керченскому проливу совершили 5 судов к Азовскому морю, из них 2 двигались из пролива Босфор. В Черном море проход совершили 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Напомним, в последнее время российские оккупанты значительно уменьшили количество ракет "Калибр", которыми обстреливают Украину. Это свидетельствует о том, что захватчики испытывают проблемы с логистикой и с загрузкой ракет этого типа.

Ранее сообщшалось, что 13 января на территории Краснодарского края России упало две крылатые ракеты "Калибр". В тот день оккупационные войска атаковали Украину, запустив около 40 средств поражения.

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