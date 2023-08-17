Оккупанты вывезли еще 450 детей с временно оккупированных территорий в Россию - ЦНС

Российские террористические власти продолжают вывозить украинских детей с захваченных территорий. Так, за последний период оккупанты вывезли еще 450 детей в Россию.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Так, за последнее время захватчики вывезли в Ярославль 50 учеников старших классов, чтобы в дальнейшем побуждать их поступать в местный университет им. Демидово.

Также россияне вывозят украинских детей в детские лагеря с целью "оздоровления" в курортных городах РФ. В частности, 200 детей из Довжанска в Луганской области были направлены в Анапу. Кроме того, 150 детей из Каховского и Генического районов Херсона и еще 50 детей с временно оккупированной территории Запорожской области были отправлены в Краснодарский край.

В детских лагерях детям организуют выступления русских знаменитостей и внедряют "патриотическое обучение", где местные педагоги пытаются влиять на еще не сформированное сознание детей, и навязывают им пропагандистские нарративы. После таких поездок часто детей уже не возвращают в Украину под предлогом предоставления им образования или трудоустройства.

Таким образом враг продолжает стратегию истребления целого поколения украинцев, вывозя детей в РФ с целью их дальнейшей ассимиляции.

Ранее сообщалось, что из оккупированной части Запорожской области оккупанты похитили около 250 детей. Их захватчики уже отдали на "усыновление" в РФ и другие оккупированные территории Украины, так что процесс возвращения маленьких украинцев домой будет сверхсложным.

Напомним, что назначенная Кремлем уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова 31 июля подтвердила, что с начала войны оккупанты вывезли в РФ около 4,8 миллиона украинцев. Среди них было более 700 тысяч детей, якобы не имевших родителей.

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