Оккупанты вывозят из Украины промышленное оборудование под видом металлолома – ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области Украины российские захватчики устроили еще одну волну аудита промышленных предприятий. Войска государства-агрессора составляют списки того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность.

Затем под видом металлолома промышленное оборудование оккупанты и коллаборанты отправляют в Россию, чтобы использовать в своих целях. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отметили в ЦНС, назначена Кремлем "власть" в захваченных городах поначалу провела так называемую "национализацию" всех украинских предприятий. Таким образом, захватчикиустроили для себя "законный" способ распоряжаться имуществом предприятий.

В большинстве случаев из заводов вывозят якобы металлолом и отправляют в Россию через порт в захваченном Бердянске в Запорожской области.

Грабежи совершаются подрядчиками-коллаборантами под наблюдением военных государства-агрессора.

В ЦНС добавили, что, по данным украинского подполья, своими преступными действиями россияне откатили развитие оккупированных регионов на многие годы назад. Сегодня особенно оккупированная часть Донетчины напоминает времена СССР конца 80-х – разруха, безработица, нехватка лекарств и продуктов.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ на временно захваченных территориях Украины активно минируют сельскохозяйственные угодья. В частности это происходит на личных земельных участках.