Одной из причин, почему Россия стремится улучшить транспортные сети на оккупированных территориях Украины, есть желание увеличить добычу полезных ископаемых. В настоящее время эти ресурсы транспортируются через Крымский мост.

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Об этом сообщили в британской разведке. Там отметили, что украинская территория, в частности временно оккупированные регионы, богата разными ресурсами, а россияне продолжают незаконно добывать эти полезные ископаемые.

Аналитики отмечают, что в Украине есть значительные запасы железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития, которые Россия стремится присвоить. Эти ресурсы также являются стратегическими целями для Кремля, который пытается разрушить экономику Украины, ограничить доступ к ресурсам и уничтожить инфраструктуру для их обработки.

"Одна из причин, по которой Россия стремится улучшить транспортные сети в оккупированной Украине, состоит в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых. Российский оккупационный чиновник в Запорожской области ранее заявлял, что продолжающаяся модернизация и строительство автомобильных и железнодорожных путей сообщения с Россией улучшит линии связи не только для военной логистики, но и для экспорта зерна и полезных ископаемых", – считают британские разведчики.

Британские аналитики также отмечают, что на захваченной части Запорожской области россияне продолжают добычу полезных ископаемых, которые затем транспортируются на территорию России через железную дорогу в оккупированном Крыму.

"Эта деятельность не лишена риска, поскольку поездам приходится двигаться через районы, где, как известно, действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения", – резюмировали в Минобороны Великобритании.

Напомним, о том, что оккупанты в Мариуполе строят лагерь для беженцев из Белгородской области, еще в июне сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко. Он также обратил внимание на странный нюанс: согласно имеющейся информации, строить его оккупанты собрались белгородской фирме, никогда не строившей зданий. Ее специализация – возведение электроподстанций.