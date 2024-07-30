Оккупанты взяли под контроль несколько сел: разведка Британии оценила ситуацию на Донбассе. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступательные действия в Донецкой области и имеет определенные территориальные успехи. В частности, враг взял под контроль несколько сел, приблизившись к логистическому узлу Покровск.

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В то же время общие оперативные возможности РФ остаются ограниченными. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

Британское разведывательное ведомство отмечает, что в июле российские сухопутные войска продолжали наступление в центральной Донецкой области. Путинские захватчики продвигались на запад, взяв под контроль несколько населенных пунктов. Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, ведь оккупанты пытаются приблизится к Покровску, который является важным логистическим узлом.

Кроме того, оккупанты продвигались на север региона в сторону населенного пункта Нью-Йорк. Сейчас на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.

В военной разведке Британии уверены, что страна-агрессор Россия продолжит тактические продвижения в ближайшие недели. В то же время там отмечают, что общие оперативные возможности путинской армии остаются ограниченными несколькими факторами. В частности, оккупанты несут огромные потери во время наступления. Также армия РФ страдает от ограниченной подготовки и нехватки офицерского состава.

Напомним, на Кураховском направлении захватчики устроили массированный механизированный штурм. В атаку они бросили около 60 единиц бронетехники, а также 10 мотоциклов и багги.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются искать слабые места в украинской обороне для концентрации собственных сил. Длительные вражеские штурмы защитники отбивают, после чего активность врага на время спадает.