Враг ищет слабые места: в ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении. Карта

Российские оккупационные войска, наступающие на Покровском направлении, пытаются искать слабые места в украинской обороне для концентрации собственных сил. Длительные вражеские штурмы защитники отбивают, после чего активность врага на время спадает.

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Однако общая ситуация на этом участке передовой напряженная. Об этом в комментарии "Эспрессо" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Покровское и Кураховское направления, пожалуй, самые горячие, но не стоит снижать внимание к другим направлениям. Потому что враг коварен и всегда ищет слабые места для концентрации своих сил", – отметил военный.

Он говорит, что в минувшие выходные, после длительных пехотных штурмов в сторону Покровска, россияне прибегли к мощным атакам с использованием техники.

"За эти два дня уничтожено и повреждено около 39 единиц техники и ликвидировано 206 оккупантов. Видим результат – у врага больших продвижений нет", – отметил Цехоцкий.

По словам офицера, за прошедшие сутки на Покровском направлении штурмовых действий со стороны оккупантов не было. Наши защитники в эту "паузу" продолжили успешно действовать: в частности, мастерам полетов беспилотных систем удалось уничтожить российские танки Т-72 и БМП-2.

"За эти сутки Силы обороны уничтожили много российских пунктов управления и технику в тылу. Мастерство наших бойцов и моральный дух всегда на высоком уровне, особенно, когда есть необходимые средства для борьбы с врагом", – подчеркнул Цехоцкий.

По данным карты DeepState, от линии фронта до Покровска остается около 20 километров, с начала российского наступления на этом направлении участились ракетные удары и обстрелы КАБами по районному центу и населенным пунктам вблизи. На днях в СМИ со ссылкой на слова начальника городской военной администрации Сергея Добряка сообщали, что в городе остается где-то 60 тысяч человек и ежемесячно выезжает 500-540 (по состоянию на 1 января 2022 года там проживало 61 127 человек). Эвакуационный поезд из Покровска отправляется раз в каждые восемь дней.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что ближайшие планы РФ – это Часов Яр и Покровск, а дальше будут Славянск и Краматорск. В июле разведка Британии отметила, что оккупанты до сих пор наиболее сосредоточены на продвижении в сторону Покровска.

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