Оккупанты взяли цель на Калиновку на Северском Донце: украинский военный объяснил замысел врага

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск на Краматорском направлении. Сейчас враг начал концентрировать атаки к северу от Часового Яра в районе населенного пункта Калиновка.

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Этот участок фронта враг выбрал из-за ровной поверхности, протяженностью около 700 метров. Об этом в эфире телемарафона рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

По его словам, канал Северский Донец является рубежом украинской обороны. За счет углубления противник не может перебрасывать тяжелую бронетехнику. Также канал мешает врагу осуществлять пехотные штурмы.

"Канал Северский Донец – это рубеж нашей обороны, там, где мы сдерживаем врага. Его глубина не такая уж значительная, но мешает использовать технику и если брать наступательные действия, то мешает пехотным действиям. Но есть три места, где труба уходит под землю. Одно из таких мест – это направление Калиновки, там около 700 метров ровная поверхность", – сказал Калашников.

Враг может использовать ровную поверхность, чтобы попытаться перебросить технику и прорвать оборону украинских войск. Но благодаря усилиям ВСУ противник несет потери и не достигает своих целей.

"Враг пытается нас штурмовать, потому что это враг считает наиболее слабым местом в нашей обороне, более-менее лучшим для того, чтобы осуществлять штурмовые действия и прорвать нашу оборону. Поэтому он так долго пытается нас продавить, перейти на правый берег канала и закрепиться", – заявил Калашников.

Несмотря на все попытки противник не может преодолеть участок возле Калиновки. По словам Калашникова, наступательные действия врага заканчиваются тем, что армия РФ несет потери и вынуждена отступать.

Напомним, на Покровском направлении фронта в Донецкой области постоянно происходят перемещения личного состава российских оккупантов, в том числе и в Курскую область РФ. Несмотря на это, количество врага значительно превосходит украинские силы.

Ранее сообшалось, что российская террористическая армия продолжает активно применять на фронте управляемые авиабомбы. На Харьковском направлении враг сбрасывает КАБ с боевой частью до 500 кг по позициям украинских войск.