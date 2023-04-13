Оккупанты задержали в Мелитополе трех мужчин, которых обвинили в совершении терактов

Российские оккупанты задержали трех украинцев 26, 30 и 49 лет на территории временно захваченного Мелитополя Запорожской области. Мужчин подозревают в работе на разведывательно-диверсионные группы Украины, а также в совершении серии терактов.

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Об этом на своем Telegram-канале рассказал так называемый губернатор, а на самом деле гауляйтер подконтрольной РФ территории Запорожья Евгений Балицкий. Он заметил, что подозреваемые заметно усложнили жизнь солдатам российской армии.

"Известно, что они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации", – указано в сообщении пособника оккупантов.

У предполагаемых партизан были изъяты гранаты и комплектующие к самодельным взрывным устройствам. По версии "следствия", их они получили в схронах Службы безопасности Украины.

Задержанных мужчин ожидает уголовное преследование. Всем им грозит тюрьма, а учитывая, какие "законы" действуют на территории, временно захваченной российской армии, то срок заключения может достичь пожизненного.

"Хочу напомнить всем, кто задумывается о том, чтобы выполнять приказы террористов из СБУ: наказание будет максимально суровым. В Запорожской области меры безопасности усилены. Все диверсанты и их пособники будут отвечать по всей строгости закона", – грозится Балицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие две недели Силы обороны "демилитаризовали" на временно оккупированной части Запорожской области 15 военных баз российских оккупантов. Семь из них взлетело в воздух на территории Мелитополя.

В марте украинские партизаны провели новую акцию сопротивления в Мелитополе. Жители города распространяют украинскую символику и выбрасывают российские триколоры, которые населению раздают захватчики.