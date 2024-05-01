Оккупанты замедлили темп операций под Авдеевкой, но активизировались в районе Часового Яра: в ISW оценили ситуацию. Карта

За прошедшие сутки, 30 апреля, российские оккупанты в районе Авдеевки Донецкой области впервые за несколько дней не осуществили никаких подтвержденных наступлений. В то же время вражеские подразделения активизировались на направлении Бахмут-Времен Яр.

На это обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW), проанализировав сводку украинского Генштаба. Отмечается, что отчетов за один день недостаточно, чтобы установить закономерность, но это может свидетельствовать о том, что захватчики несколько замедляют скорость атак вблизи Авдеевки, возобновляя наступательные действия вокруг Часового Яра.

В аналитике говорится, что примерно с 20 апреля российские войска сосредоточились на наращивании тактического успеха вблизи Очеретино и Новокалиново, но замедлились уже 30-го. Российские "военные блоггеры" утверждали, что оккупанты продвинулись к западу от населенных пунктов Семеновка и Бердичи – оба северо-западнее Авдеевки. Однако в ISW отметили, что не обнаружили визуальных доказательств ни одного из этих заявлений.

"Российские милблогеры утверждали, что российские войска, действующие вблизи Очеретино, находятся в 13 километрах от трассы Т-0504 (Покровск-Константиновка), что согласуется с оценкой ISW о продвижении России в этом районе. Бои также продолжались северо-западнее Авдеевки около Архангельского, Сокола и Соловьева, к западу от Авдеевки возле Уманского и юго-западнее Авдеевки возле Нетайлового", – уточнили аналитики.

Они добавили, что по словам украинского военного обозревателя Константина Машовца, на указанных направлениях действуют подразделения российских 132-й ОМСБр, 35-й ОМСБр, части 30-й ОМСБр, части 27-й мотострелковой дивизии, подразделения 74-й ОМСБр, й ОМСБр.

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