Оккупанты заметно активизировались: в Генштабе назвали самые горячие участки фронта

В Украине 26 августа (по состоянию на 16:00) произошло уже 103 боевых столкновения. Генеральный штаб Вооруженных сил заявил, что защитники нашей страны непрерывно сдерживают наступление превосходящих сил противника.

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Сводка была опубликована в Telegram ГШ ВСУ вечером в понедельник (915-е сутки полномасштабного российского вторжения). "Государство-террорист продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру украинских городов и сел, применяя средства поражения", – прокомментировало ведомство вражеские обстрелы.

Горячее всего на Покровском направлении. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения оккупантов вглубь нашей территории.

С начала суток на Харьковском направлении произошел один бой. Украинские воины успешно отбили атаку близ Волчанска.

На Купянском направлении Герои отбили восемь атак противника вблизи населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка. Две атаки (на 16:00) продолжались вблизи Синьковки и Андреевки. За неполные сутки враг уже применил 12 КАБов по селу Колесниковка.

На Лиманском направлении ВС РФ 12 раз атаковали в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского. Семь боестолкновений завершены, атаки продолжались вблизи Пролетарского, Грековки и Невского.

На Северском направлении было пять боев. Враг наступал близ Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении российские войска дважды пытались потеснить наши подразделения с позиций близ Часова Яра. Атаки отражены. Под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Григорьевка и Часов Яр.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой авиации атаковал семь раз. Ситуация контролируемая.

Напряжено на Покровском направлении. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Пантелеймоновки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Новогродовки, Мемрика, Михайловки, Карловки шли ожесточенные бои. Враг предпринял 38 попыток штурмовать украинские позиции, в 14 локациях столкновения продолжались.

На Кураховском направлении зафиксировано 11 штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка, Константиновка. Украинские подразделения остановили девять атак, в трех локациях бои еще не закончились.

Активизировался оккупант на Времевском направлении, где за неполные сутки отражены три штурмовых действия в сторону Угледара и Водяного, 13 вражеских атак продолжались в направлении Пречистовки, Богоявленки и Новоукраинки. Вражеская авиация нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по району села Егоровка.

Одна неудачная попытка штурмовать позиции украинских воинов была предпринята агрессором в островной зоне на Приднепровском направлении. Российская авиация ударила по районам населенных пунктов Тягинка, Токаревка, Садовое, сбросив 10 авиабомб.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях наступательных действий россияне не вели. Тем не менее, они обстреливают позиции наших войск и населенные пункты.

Силы обороны продолжают операцию в Курской области. По уточненной информации, вражеская авиация 26 августа нанесла по территории Курщины 26 ударов, применив 44 КАБа.

Как сообщал OBOZ.UA, израильский военный обозреватель Давид Шарп заявил, что украинскому командованию не удается сбалансировать фронт в районе Покровска. Тенденция может поменяться, если там будут задействованы значительные силы, и задействованы грамотно.

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