"Оккупанты записывают себе в актив мнимые победы": в ДШВ рассказали о ситуации в Сумской области. Карта

Российские войска не располагают достаточными ресурсами для масштабного наступления на Северо-Слобожанском направлении и не продвигаются в зоне ответственности 8-го корпуса ДШВ. В то же время оккупанты заявляют о якобы захвате населенных пунктов и отображают на своих картах позиции, которые, по данным украинской стороны, фактически находятся в тылу Сил обороны.

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В Сумской области враг продолжает действовать преимущественно небольшими группами, пытаясь проникать через украинские позиции. Об этом рассказал пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире "Эспрессо".

Какова ситуация в Сумской области

По словам Карпьяка, интенсивность российских атак на этом направлении в течение последних месяцев остается примерно на одном уровне. Оккупанты преимущественно используют небольшие группы военных и пытаются проникать через украинские боевые порядки отдельными бойцами.

"Россияне никуда не продвигаются. Они записывают себе в актив мнимые победы. Легко быть победителем, когда ты – лжец", – заявил пресс-секретарь.

Он отметил, что противник продолжает регулярно применять беспилотники, однако украинские подразделения успешно их перехватывают.

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"Ресурсов для каких-либо наступательных действий у них здесь нет. Поэтому это режим постоянного, монотонного отражения попыток противника просочиться сквозь наши порядки", – пояснил Карпьяк.

РФ заявляет о захвате населенных пунктов

Пресс-секретарь 8-го корпуса ДШВ также обратил внимание на расхождения между российскими заявлениями и ситуацией на поле боя. По его словам, с начала года оккупанты заявили о якобы захвате 12 населенных пунктов на Сумском направлении.

"Реальность для россиян гораздо хуже – они никуда не продвинулись", – подчеркнул Карпьяк.

Он добавил, что командир 8-го корпуса, бригадный генерал Дмитрий Волошин, ранее заявлял об отсутствии продвижения российских войск в зоне ответственности корпуса с начала зимы, весны и лета. В некоторых местах, по словам пресс-секретаря, противник даже ухудшил своё положение.

Карпьяк также рассказал о случаях, когда российские военные пробирались на окраины населенных пунктов исключительно для того, чтобы установить флаг и снять пропагандистские материалы.

По его словам, несколько недель назад украинская штурмовая группа взяла в плен военных, которые перед этим установили флаг и сняли соответствующее видео.

Российские карты не соответствуют реальной ситуации

По оценке Карпяка, карты, которые использует российская сторона, также существенно отличаются от фактической линии боевого столкновения.

"По нашим оценкам, эта карта отличается от реальности на 8–10 км. То есть то, что россияне изображают как свой передовой, на самом деле находится глубоко в нашем тылу. Линия боевого столкновения четкая и контролируемая", – подытожил пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в начале зимы может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях за счет сформированного мобилизационного резерва. Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис "Редис" Прокопенко предполагает, что таким образом российские войска будут пытаться сковать действия Сил обороны и не дать перегруппировать украинские резервы на северной границе.

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