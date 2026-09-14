Россия может попытаться создать "буферную зону" в Черниговской и Сумской областях: Прокопенко озвучил прогноз

В начале зимы Россия может попытаться создать "буферную зону" в Сумской и Черниговской областях за счет сформированного мобилизационного резерва. Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" Денис "Редис" Прокопенко предполагает, что таким образом российские войска будут пытаться сковать действия Сил обороны и не позволить перегруппировать украинские резервы на северной границе.

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В то же время он прогнозирует изменение тактики российской армии уже осенью из-за ухудшения погодных условий и сокращения светового дня. Об этом сообщает издание "АрмияInform".

Россия может создать "буферную зону" на севере

По словам Прокопенко, часть мобилизационного резерва, который Россия сформирует к началу зимы, противник может задействовать на северных границах Украины. Речь идет, в частности, о попытке сковать действия украинских войск и не дать им возможности перегруппировать резервы.

"Часть мобилизационного резерва, который будет сформирован к началу зимы, противник может без труда задействовать с целью сдерживания наших усилий и не дать нам перегруппировать какие-либо резервы на северных границах нашего государства. С целью создания "буферной зоны" в Сумской и Черниговской областях и продолжения террора в нашей столице", – уточнил он.

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Что может измениться уже осенью

Прокопенко также предполагает, что в сентябре может наступить кульминация летней наступательной кампании российских войск. По его словам, противнику необходимо продемонстрировать хотя бы какой-то результат.

В то же время уже в октябре россияне могут изменить тактику из-за резких изменений погодных условий. Речь идет о сильных дождях, туманах и сокращении продолжительности светового дня.

"И уже в октябре произойдет смена тактики. Мы связываем это с тем, что произойдут резкие изменения погодных условий: начнутся сильные дожди, туманы и сократится продолжительность светового дня. Противник будет вынужден перейти от тактики небольших пеших групп к использованию тяжелой бронированной техники и пытаться совершать механизированные прорывы в глубь", – отметил Прокопенко.

Россия уже использовала такую тактику

Командир "Азова" добавил, что российские войска действовали подобным образом и в прошлом году. Однако, по его словам, это не принесло противнику успеха, поскольку все российские колонны обнаруживались украинскими военными еще в районах выдвижения.

После этого колонны российских войск уничтожались, поэтому попытки провести механизированные прорывы не достигали поставленной цели.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский лидер Владимир Зеленский ставил главной задачей перед новым министром налаживание всей системы обороны Украины – от производства и закупок до снабжения войск. Он также ожидает от Минобороны расширения применения дальнобойных ударов по России, усиления защиты украинского неба и увеличения возможностей для наступательных операций.

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