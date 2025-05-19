Россия атаковала Украину более сотни дронов, пострадали пять областей: сколько БПЛА удалось сбить

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и дроновыми атаками. Ночью 19 мая захватчики в очередной раз запустили десятки БПЛА, большую часть удалось обезвредлить.

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Атака была осуществлена 112 дронами-камикадзе "Шахед" и имитаторами. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 41 БПЛА. Также 35 беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина, Черкасщина и Кировоградщина. Известно, что свои дроны противник запускал в несколько волн из районов Брянск, Курск, Шаталово, Орел, Миллерово – РФ.

В Сумской областной военной администрации проинформировали, что в Шосткинской громаде зафиксировано попадание шести беспилотников. Повреждена инфраструктура одного из предприятий. Идет аварийно-спасательная операция. Последствия российской атаки выясняются.

Также в ОВА сообщили о пострадавших. Ранения получил 44-летний охранник предприятия в Шосткинской громаде. Также был ранен 47-летний местный житель Эсманьской громады. Оба пострадавших госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В небе над Днепропетровской областью силы ПВО уничтожили 5 российских дронов.

Напомним, в ночь на 18 мая в Василькове во время российской атаки погибла 27–летняя девушка, которая прикрыла собой сына. Ребенок выжил, но получил осколочное ранение в лицо, врачи борются за его зрение.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 17 мая россияне с помощью дрона атаковали рейсовый автобус вблизи Белополья Сумской области. Погибли девять человек, направлявшихся на эвакуацию, есть также раненые, часть из них - в тяжелом состоянии. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, среди погибших от целенаправленного российского террора - целая семья.

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